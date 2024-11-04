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Уход за окрашенными волосами: советы от стилиста

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Окрашенные волосы требуют особого ухода, особенно после сложного колорирования, чтобы сохранить не только цвет, но и оттенок. Стилист Игорь Светликов делится важными советами по уходу за такими волосами и предостерегает от распространенных ошибок.

Уход за окрашенными волосами: советы от стилиста
Фото: Freepik by jcomp, PDM

Прежде чем отправиться в салон, стоит заранее приобрести уходовые средства для окрашенных волос. По словам Игоря, минимальный набор должен включать шампунь, а кондиционер можно выбрать того же бренда. Он также рекомендует избегать мытья головы в день окрашивания, так как слишком чистые волосы хуже впитывают пигмент.

После процедуры стоит подождать минимум два дня перед первым мытьем головы, чтобы цвет лучше закрепился. Для дополнительного питания волос полезно использовать средства за несколько дней до окрашивания и избегать агрессивной воды, которая может растворять пигмент. Следуя этим рекомендациям, можно продлить срок службы нового цвета и избежать преждевременного выцветания.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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