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Ломкости больше не будет: маска для волос с яблочным уксусом

0:52
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Эта маска отлично подходит для тех, кто страдает от ломкости волос и изо всех сил пытается отрастить длинные и здоровые волосы. Яблочный уксус — отличное натуральное средство, которое укрепляет волосы, способствует здоровью кожи головы и усиливает блеск волос. Он богат пробиотиками и необходимыми минералами, что предотвращает ломкость и сохраняет волосы здоровыми. 

Ломкости больше не будет: маска для волос с яблочным уксусом
Фото: Openverse by Veganbaking.net, CC BY-SA 2.0

Что вам понадобится

  1. Две столовые ложки органического кокосового масла.
  2. Одна столовая ложка яблочного уксуса.
  3. Чистая миска.

Этапы приготовления

  1. Хорошо перемешайте все ингредиенты в миске.
  2. Нанесите на сухие или влажные волосы от корней до кончиков.
  3. Оставьте на 10-15 минут.
  4. Смойте маску мягким шампунем и используйте кондиционер.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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