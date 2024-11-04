Ломкости больше не будет: маска для волос с яблочным уксусом

Эта маска отлично подходит для тех, кто страдает от ломкости волос и изо всех сил пытается отрастить длинные и здоровые волосы. Яблочный уксус — отличное натуральное средство, которое укрепляет волосы, способствует здоровью кожи головы и усиливает блеск волос. Он богат пробиотиками и необходимыми минералами, что предотвращает ломкость и сохраняет волосы здоровыми.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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