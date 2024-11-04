Зимние тренды: как быть яркой даже в холод

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В зимнем сезоне 2025 года стилист Анна Горошкова делится своими рекомендациями по выбору трендовых цветовых решений для гардероба. Оливковый цвет, который стал популярным осенью, идеально подходит для зимы и прекрасно комбинируется с базовыми оттенками. Он особенно выгодно смотрится на девушках со светлой кожей и волосами. Бургунди, насыщенный винный оттенок, вызывает споры, но Анна утверждает, что правильно подобранные вещи из этого материала могут освежить образ. Кожаные брюки или сапоги в цвете бургунди станут отличной заменой классической черной обуви.

Фото: сommons.wikimedia.org by Parker Burchfield, PDM

Кобальтовый синий — еще один яркий акцент для зимнего гардероба, который добавит свежести. Стилист рекомендует обратить внимание на костюмы и пиджаки этого оттенка, чтобы не только выделяться, но и создавать стильный офисный образ. Наконец, белый цвет, традиционно ассоциирующийся с зимой, будет представлен в чистых и сливочных оттенках. Анна советует избегать сочетания этих двух тонов, так как это может привести к неаккуратному виду. Таким образом, зима 2025 года обещает быть яркой и стильной, если учесть эти модные рекомендации.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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