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Вернуться к корням: почему девушки выбирают натуральный цвет волос

1:35
Моя семья » Красота и стиль

В последнее время наблюдается заметная тенденция среди девушек возвращаться к своему натуральному цвету волос. Стилисты, такие как Тамара Абрамян, подчеркивают, что это решение часто связано с усталостью от блондинки, которая может негативно сказываться на здоровье локонов. Возвращение к естественному цвету требует грамотно продуманного подхода, иначе можно навредить волосам.

Вернуться к корням: почему девушки выбирают натуральный цвет волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для успешного изменения цвета необходимо пройти несколько этапов. Первое — это реконструкция осветленных волос, чтобы они стали более здоровыми и устойчивыми к окрашиванию. Необходимо использовать специальные средства, которые восстановят структуру волос, обеспечив равномерное нанесение краски. Второе — создание правильной основы. Многие совершают ошибку, нанося темную краску на обесцвеченные локоны, что приводит к нежелательным зеленым оттенкам. Поэтому важно предварительно подготовить волосы, чтобы цвет лег ровно и смотрелся естественно.

Ключевым аспектом является выполнение окрашивания в салоне у профессионала. Только опытный стилист сможет правильно оценить состояние волос и выбрать нужные средства, чтобы достичь желаемого результата. Попытки сделать это самостоятельно могут привести к неудачам, и результат может разочаровать.

Таким образом, возвращение к натуральному цвету — это не просто вопрос желания, а необходимость заботиться о здоровье волос и доверять свой образ специалистам.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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