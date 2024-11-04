Можно ли лечить акне при помощи масел: нюансы и особенности

Нанесение увлажняющих ингредиентов, таких как масло, на лицо позволяет вашему организму перестать вырабатывать так много собственного жира.
При лечении прыщей маслом выбирайте средство с известными ингредиентами для борьбы с прыщами, например:
Эти ингредиенты обладают успокаивающими, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Они также могут придать вашему лицу здоровое сияние.
При нанесении масла на кожу используйте только одну или две капли. Аккуратно нанесите масло на пятна пальцами. В завершение используйте качественный органический увлажняющий крем, который поможет восстановить баланс кожи.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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