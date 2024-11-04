Можно ли лечить акне при помощи масел: нюансы и особенности

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Чем может помочь масло

Нанесение увлажняющих ингредиентов, таких как масло, на лицо позволяет вашему организму перестать вырабатывать так много собственного жира.

Фото: PxHere by Mareefe, PDM

При лечении прыщей маслом выбирайте средство с известными ингредиентами для борьбы с прыщами, например:

Лаванда. Пижма. Шиповник. Семена черного тмина.

Эти ингредиенты обладают успокаивающими, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Они также могут придать вашему лицу здоровое сияние.

При нанесении масла на кожу используйте только одну или две капли. Аккуратно нанесите масло на пятна пальцами. В завершение используйте качественный органический увлажняющий крем, который поможет восстановить баланс кожи.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.





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