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Жирная кожа: как победить блеск и восстановить баланс

3:14
Моя семья » Красота и стиль

Жирная кожа — это не приговор, а особенность, требующая особого внимания и правильного ухода. Блеск, расширенные поры, высыпания — с этими проблемами сталкиваются многие обладательницы жирной кожи. В этой статье мы расскажем вам, как справиться с жирностью кожи и вернуть ей здоровый и сияющий вид.

Жирная кожа: как победить блеск и восстановить баланс
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Причины жирной кожи

  1. Избыточная выработка кожного сала. Это основная причина жирной кожи. Сало выделяется кожей в больших количествах, забивая поры и приводя к блеску и высыпаниям.
  2. Гормональные изменения. В период полового созревания, беременности и менопаузы уровень гормонов может изменяться, что приводит к увеличению выработки кожного сала.
  3. Генетическая предрасположенность. Жирная кожа может быть наследственной чертой.
  4. Неправильный уход. Использование неподходящих косметических средств может усугубить проблему.

Как помочь жирной коже

1. Очищение

  • Регулярность. Умывайтесь дважды в день, утром и вечером, используя мягкий очищающий гель или пенку для умывания, специально разработанные для жирной кожи.
  • Избегайте мыла. Мыло может пересушить кожу, что приведет к еще большей выработке кожного сала.
  • Скрабы. Используйте скрабы 1-2 раза в неделю, чтобы отшелушить ороговевшие клетки и освободить поры. Выбирайте скрабы с мелкими абразивными частицами, чтобы не повредить кожу.
  • Тонизирование. Используйте тонизирующие лосьоны или спреи без спирта, чтобы восстановить рН баланс кожи и удалить остатки очищающего средства.

2. Увлажнение

  • Легкие увлажняющие кремы. Используйте легкие увлажняющие кремы на водной основе, которые не забивают поры. Выбирайте кремы с маттирующим эффектом.
  • Маски. Используйте маски для глубокого очищения 2-3 раза в неделю. Выбирайте маски с глиной, углем или салициловой кислотой, которые помогают извлечь грязь из пор и регулировать выработку кожного сала.

3. Дополнительные рекомендации

  • Питьевой режим. Пейте достаточно воды, чтобы увлажнить кожу изнутри.
  • Сбалансированное питание. Включите в рацион больше фруктов, овощей и зелени. Ограничьте употребление жирной, сладкой и мучной пищи.
  • Правильный макияж. Используйте легкие тональные кремы на водной основе или пудры с маттирующим эффектом. Избегайте жирных косметических средств.

4. Профессиональная помощь

Обратитесь к косметологу. Если у вас есть серьезные проблемы с жирной кожей, например, акне, покраснение или шелушение, обратитесь к косметологу для профессиональной консультации и подбора ухода.

Уход за жирной кожей требует времени и терпения. Попробуйте разные средства и методы, чтобы найти то, что подходит именно вам.

Уточнения

По́ры — у человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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