Тепло и стильно: тренды верхней одежды на ноябрь от модного стилиста

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы выбор теплой верхней одежды становится особенно актуальным, поскольку холодные месяцы требуют не только комфорта, но и стиля. Стилист Валерия Пухлякова предлагает рассмотреть несколько трендовых вариантов для ноября. Первое на что стоит обратить внимание — пальто, которое не только элегантно, но и универсально. Лаконичное длинное двубортное пальто в нейтральных тонах легко впишется в любой гардероб.

Фото: Freepik by marymarkevich, PDM

Также в этом сезоне на модных подиумах популярны объемные бомберы с круглыми плечами, которые идеально подойдут для холодной осени, особенно из натуральной кожи с утепленной подкладкой. Для зимы Валерия рекомендует шубы, как из натурального, так и из искусственного меха — последний практически неотличим от оригинала. Рабочие куртки, ставшие хитом моды, демонстрируют, как можно сочетать грубую униформу с изящными элементами гардероба, создавая стильные образы. Наконец, халаты, которые уже давно вышли за пределы домашней одежды, могут стать интересным выбором для тех, кто предпочитает сочетание женственности и строгости в одном образе.

Таким образом, ноябрь предлагает разнообразие теплой верхней одежды, которая позволит вам оставаться в тренде и при этом чувствовать себя комфортно.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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