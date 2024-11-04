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Оставить седину или покрасить: советы колориста

1:24
Моя семья » Красота и стиль

В современном обществе всё больше женщин выбирает окрашивание седых волос, однако растет и число сторонниц естественной красоты. Мы обратились к колористу Юлии Серегиной, чтобы узнать о тонкостях ухода за волосами, потерявшими пигмент. По её словам, многие женщины, столкнувшиеся с сединой, решают подстричь волосы, чтобы уменьшить расходы на уход и сократить контраст между пигментированными и седыми участками. Это особенно актуально, поскольку седые волосы могут пушиться и отличаться текстурой. Если вы решили оставить седину, лучше дождаться полной смены цвета, а пока можно экспериментировать с колорированием, чтобы сгладить различия в оттенках.

Оставить седину или покрасить: советы колориста
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Возраст, в котором женщины начинают принимать седину, варьируется в зависимости от региона: американки чаще принимают свои первые седые волосы, в то время как многие европейки делают это только после 40, а в России большинство женщин продолжает окрашивать волосы до 60 лет. Уход за седыми волосами требует особого подхода: волосы становятся более ломкими и нуждаются в дополнительном питании, а также в специальных шампунях с оттеночным эффектом. В конечном итоге, решение об окрашивании или естественном виде остается за каждой женщиной.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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