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Вечная зима: модные вещи, которые никогда не выйдут из стиля

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Зимняя мода 2025 года обещает быть практичной и стильной благодаря вечным элементам гардероба, которые никогда не выйдут из моды. Дизайнер Наз Маер выделяет несколько ключевых вещей, которые станут основой зимнего образа. В первую очередь, это пальто прямого кроя в нейтральных оттенках — бежевом, светло-розовом, горчичном и темно-синем. Также стоит обратить внимание на ботинки с грубой подошвой, которые должны быть чуть выше щиколотки и иметь овальный мыс. Эти модели универсальны и легко вписываются в различные стили.

Вечная зима: модные вещи, которые никогда не выйдут из стиля
Фото: freepik.com by teksomolika, PDM

Классический джемпер также остается актуальным, особенно приталенные модели с v-образным вырезом из шерсти или кашемира. Они идеально сочетаются с джинсами на высокой посадке и юбками. Не забудьте про шапку бини — ее гладкая вязка и отсутствие лишнего декора делают этот аксессуар незаменимым в зимнем луке. Завершает список пуховик прямого кроя в черном или темно-синем цвете, который легко комбинировать с разнообразной обувью. Эти timeless вещи позволят создать стильные и удобные образы, которые не потеряют актуальности в будущем.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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