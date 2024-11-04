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Секреты идеальных волос: советы от стилиста-колориста

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Длинные и здоровые волосы — мечта многих женщин, однако их поддержание требует правильного ухода и качественных инструментов. Стилист-колорист Юлия Никифорова делится секретами, которые помогут достичь идеальных прядей. Во-первых, важно выбирать профессиональную косметику и средства для укладки, включая термозащиту. Никифорова акцентирует внимание на правильном очищении волос и кожи головы с помощью скрабов и шампуней, подобранных в зависимости от типа волос.

Секреты идеальных волос: советы от стилиста-колориста
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Пост-уход тоже играет значительную роль: увлажняющие маски и кондиционеры необходимы, особенно для длинных и окрашенных волос. Также важно правильно выбирать расчески — качественный инструмент минимизирует повреждение волос. Юлия объясняет, как правильно пользоваться феном и щипцами, чтобы избежать перегрева и ломкости.

Важно следовать рекомендациям, чтобы укладка оставалась красивой и стойкой, сохраняя здоровье волос. Соблюдая эти простые правила, можно легко добиться желаемого результата и поддерживать красоту своих локонов.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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