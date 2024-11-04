Как выбрать идеальную зимнюю куртку для активных мужчин

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В этом сезоне зимней моды 2025 года важным аспектом будет сочетание комфорта и актуальных трендов, согласно мнению стилиста Ольги Заречной. Она подчеркивает, что современные модели верхней одежды могут успешно совмещать эти качества.

Фото: flickr.com by Ed Yourdon, CC BY-NC-SA 2.0

Основной акцент сделан на короткие стеганые куртки, которые идеально подойдут для активных мужчин и автомобилистов. Ольга советует выбирать спокойные темные цвета, такие как синий и серый, а для тех, кто хочет добавить яркости — классический красный. Также стоит обратить внимание на стильные парки, которые хорошо вписываются в зимнюю атмосферу, предлагая возможность выбора длины меха, однако парки с искусственным мехом уже утратили свою актуальность. Кожаные куртки — это элегантный вариант для более теплой погоды, но они должны быть короткими и выполнены в темных цветах.

Наконец, мужская шуба из нестриженого меха становится одним из главных трендов, хотя требует тщательной проработки образа и исключает неформальные элементы.

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.



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