Как выбрать идеальную зимнюю куртку для активных мужчин

В этом сезоне зимней моды 2025 года важным аспектом будет сочетание комфорта и актуальных трендов, согласно мнению стилиста Ольги Заречной. Она подчеркивает, что современные модели верхней одежды могут успешно совмещать эти качества.
Основной акцент сделан на короткие стеганые куртки, которые идеально подойдут для активных мужчин и автомобилистов. Ольга советует выбирать спокойные темные цвета, такие как синий и серый, а для тех, кто хочет добавить яркости — классический красный. Также стоит обратить внимание на стильные парки, которые хорошо вписываются в зимнюю атмосферу, предлагая возможность выбора длины меха, однако парки с искусственным мехом уже утратили свою актуальность. Кожаные куртки — это элегантный вариант для более теплой погоды, но они должны быть короткими и выполнены в темных цветах.
Наконец, мужская шуба из нестриженого меха становится одним из главных трендов, хотя требует тщательной проработки образа и исключает неформальные элементы.
Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.
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