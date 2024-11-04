Как восстановить ногти после гель-лака: советы нейл-мастера

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В современном мире трудно представить себе девушку, которая бы не уделяла внимание своему маникюру. Однако частое использование гель-лака может привести к серьезным проблемам с ногтями. Если вы решили дать ногтям передышку и отказаться от покрытия, нейл-мастер Марина Новикова делится советами по восстановлению ногтевой пластины. Первым шагом следует укоротить ногти, так как истонченные концы могут привести к их повреждению.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Нельзя забывать и о том, что шлифовка нейл-экспертом может усугубить ситуацию, оставив поверхность ногтя слишком тонкой. Вместо этого можно использовать специальный воск для полировки, который поможет вернуть ногтям гладкость. Если повреждения серьезные, стоит обратиться к профессиональным средствам для укрепления ногтей, особенно если они столкнулись с расслоением или онихолизом.

Полное восстановление может занять от 4 до 6 месяцев, и важно проходить курс под контролем специалиста.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.