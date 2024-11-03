Встречаем зиму: какие шарфы будут в тренде этой зимой

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением ноября, когда холодные дни начинают напоминать о зиме, стильные шарфы становятся незаменимым аксессуаром. Стилист Мария Гребенникова поделилась трендами на этот холодный сезон, которые помогут сохранить тепло и выглядеть модно. Одним из фаворитов станет кашемировый шарф, который идеально сочетается с различными верхними одеждами, от пальто до пуховиков. Этот легкий и теплый аксессуар из козьего пуха станет настоящим спасением. Также в тренде будут белые шарфы, выполненные без принтов, а также крупные и объемные модели, которые добавят уюта в серые зимние дни.

Фото: flickr.com by Ed Yourdon, CC BY-NC-SA 2.0

Для тех, кто предпочитает элегантный стиль, стоит обратить внимание на палантин — он подходит не только женщинам старшего возраста, но и станет актуальным элементом образа для молодежи. Палантин можно носить и после снятия верхней одежды, что делает его универсальным. Еще один интересный вариант — шарф с помпоном, который отлично подойдет для новогодних праздников на свежем воздухе. Этот игривый аксессуар будет хорошо смотреться с пуховиками, однако не рекомендуется сочетать его с дубленками или строгими пальто.

Уточнения

Шарф (от лат. scirpea — «плетёнка; связанное»; в русский язык вошло через пол. szarfa, szarpa < нем. Schärpe < фр. écharpe — «повязка на руке») — длинный отрез материи, используемый человеком в утилитарных, эстетических, религиозных целях.



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