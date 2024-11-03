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Зимний уход за волосами: секреты красоты от трихолога

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Зимой волосы часто теряют свою привлекательность, становятся ломкими и начинают выпадать. Это связано с множеством факторов, таких как сухой воздух в помещениях, резкие перепады температур и недостаток витаминов из-за низкого потребления фруктов и овощей. Для поддержания здоровья волос в холодное время года полезно делать увлажняющие маски, которые помогут восстановить их структуру и предотвратить выпадение.

Зимний уход за волосами: секреты красоты от трихолога
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Например, витаминная маска, состоящая из касторового, репейного и оливкового масел с добавлением витаминов А и Е, может быть весьма эффективной. Кефирная маска, приготовленная из кефира или йогурта, также поможет увлажнить волосы и сделать их более мягкими. Однако, по словам трихолога Галины Волковой, такие процедуры будут эффективны только при условии общего здоровья. При этом стоит избегать агрессивных ингредиентов, таких как луковый сок или чеснок, чтобы не повредить кожу головы.

Рекомендуется использовать увлажняющие шампуни и бальзамы, а мытье головы проводить теплой водой, не слишком часто, чтобы сохранить естественную защитную мантии волос. Головные уборы в холодную погоду также являются важным моментом для защиты волос и кожи головы от переохлаждения.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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