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Как защитить нос и щеки от мороза: советы дерматолога

1:23
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На морозе особое внимание следует уделять носу и щекам, которые подвержены покраснению. Эта проблема может быть связана с рядом факторов, включая нарушение работы вегетативной нервной системы, близкое расположение сосудов к поверхности кожи, а также различные заболевания, такие как гипотония или сердечные расстройства. У людей с тонкой и сухой кожей покраснение возникает чаще, особенно при резких перепадах температур.

Как защитить нос и щеки от мороза: советы дерматолога
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Если покраснение не связано с хроническими заболеваниями, можно использовать простые методы профилактики в домашних условиях. Важно следить за рационом, избегая острого и горячего, не умываться холодной водой и бережно высушивать кожу. Применение примочек из трав может помочь улучшить состояние кожи.

Наталия Гайдаш, к. м. н., дерматолог и косметолог, подчеркивает важность нормализации веса, отказа от курения и избежания сауны для предотвращения расширенных сосудов. Регулярное использование защитного крема также имеет большое значение. Лазерное удаление и фотоомоложение являются эффективными методами борьбы с расширенными сосудами. Эти процедуры помогают избавиться от сосудистых звездочек и предотвращают развитие купероза и розацеа.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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