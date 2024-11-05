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Сухая кожа: SOS-сигналы и пути к спасению

3:09
Моя семья » Красота и стиль

Сухая кожа — проблема, знакомая многим. Она может приносить дискомфорт, шелушиться, зудеть и даже трескаться. Как же помочь сухой коже восстановить свое здоровье и сияние?

Сухая кожа: SOS-сигналы и пути к спасению
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Причины сухости кожи:

  • Недостаток влаги. Кожа теряет влагу из-за недостаточного питья, сухого воздуха (особенно зимой и летом), частого приема горячих ванн или душей, а также воздействия солнца или ветра.
  • Неправильный уход. Использование агрессивных средств, скрабов и косметики может нарушить гидролипидный барьер кожи и привести к ее обезвоживанию.
  • Генетическая предрасположенность. У некоторых людей сухая кожа является врожденной проблемой.
  • Кожные заболевания. Сухость кожи может быть симптомом кожных заболеваний, таких как экзема, псориаз или дерматит.

SOS-сигналы сухой кожи:

  • Шелушение. Особенно на щеках, лбу, носу и подбородке.
  • Чувство стянутости. Ощущение "тяжести" и дискомфорта после умывания.
  • Зуд. Неприятное ощущение подергивания и желания почесать кожу.
  • Покраснение. Кожа может стать красной и чувствительной к воздействию холодного воздуха, ветра или солнечных лучей.
  • Трещины. В тяжелых случаях могут появиться трещины на коже, особенно на руках, ногах и губах.

Пути к спасению сухой кожи

1. Восполнение влаги

  • Питьевой режим. Пейте больше воды в течение дня (не менее 1,5 литров).
  • Увлажняющие кремы. Используйте увлажняющий крем для лица дважды в день, утром и вечером. Выбирайте крем с гиалуроновой кислотой, глицерином или маслами (например, миндальным, жожоба, авокадо).
  • Маски. Используйте питательные маски 1-2 раза в неделю. Выбирайте маски с медом, алоэ верой или пантенолом.
  • Смягчающие ванны. Добавляйте в ванну специальные масла для ванн или соли с увлажняющим эффектом.

2. Изменение ухода за кожей

  • Мягкие очищающие средства. Используйте нежные средства без спирта и сульфатов.
  • Избегайте горячих ванн и душей. Принимайте теплые души и ванны, не более 5 минут.
  • Защита от солнца. Используйте солнцезащитный крем с SPF фактором не менее 30, даже в облачную погоду.

3. Профессиональная помощь

Обратитесь к дерматологу. Если сухость кожи сильно выражена, сопровождается зудом, шелушением или трещинами, необходимо обратиться к специалисту, чтобы определить причину и получить правильное лечение.

Сухость кожи — это не приговор. Следуя этим рекомендациям, вы можете помочь своей коже восстановить уровень влаги и вернуть ей здоровый вид.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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