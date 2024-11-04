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Как сделать ногти красивыми и здоровыми с помощью простых правил

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Красивые, ухоженные ногти — это украшение любой женщины. Но что делать, если ваши ногти ломкие, сухие и не блещут здоровьем? В этой статье мы раскроем секреты идеального маникюра, чтобы ваши ногти всегда были безупречными.

Как сделать ногти красивыми и здоровыми с помощью простых правил
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Правильный уход — основа всего

  • Регулярное увлажнение. Сухие ногти — это верный признак недостатка влаги. Используйте питательный крем для рук с содержанием витамина E, а также масло для ногтей.
  • Сбалансированное питание. Включите в рацион больше белка, железа и кальция. Это важно для укрепления ногтей.
  • Защищайте ногти. Используйте перчатки при работе с химическими веществами, а также защищайте ногти от неблагоприятного воздействия солнца.

2. Маникюр — искусство красоты

  • Выбор формы. Правильно подобранная форма ногтей — это ключ к гармонии образа. Экспериментируйте, но не забывайте о том, что классика всегда в моде.
  • Правильная обработка кутикулы. Не стоит резко обрезать кутикулу. Лучше используйте специальное масло или жидкость, чтобы размягчить ее и аккуратно отодвинуть пушером.
  • Покрытие. Выбирайте качественные лаки и базы. Не забывайте о правильной технологии нанесения лака — тонкие слои, не задевая кутикулу.
  • Не пренебрегайте народными рецептами. Маска из масла оливы и лимонного сока укрепит ваши ногти и придаст им блеск.

Помните, что красивые ногти — это результат регулярного и правильного ухода. Следуйте нашим рекомендациям, и ваши ногти будут сиять здоровьем и красотой.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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