Как сделать ногти красивыми и здоровыми с помощью простых правил

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивые, ухоженные ногти — это украшение любой женщины. Но что делать, если ваши ногти ломкие, сухие и не блещут здоровьем? В этой статье мы раскроем секреты идеального маникюра, чтобы ваши ногти всегда были безупречными.

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1. Правильный уход — основа всего

Регулярное увлажнение. Сухие ногти — это верный признак недостатка влаги. Используйте питательный крем для рук с содержанием витамина E, а также масло для ногтей.

Сбалансированное питание. Включите в рацион больше белка, железа и кальция. Это важно для укрепления ногтей.

Защищайте ногти. Используйте перчатки при работе с химическими веществами, а также защищайте ногти от неблагоприятного воздействия солнца.

2. Маникюр — искусство красоты

Выбор формы. Правильно подобранная форма ногтей — это ключ к гармонии образа. Экспериментируйте, но не забывайте о том, что классика всегда в моде.

Правильная обработка кутикулы. Не стоит резко обрезать кутикулу. Лучше используйте специальное масло или жидкость, чтобы размягчить ее и аккуратно отодвинуть пушером.

Покрытие. Выбирайте качественные лаки и базы. Не забывайте о правильной технологии нанесения лака — тонкие слои, не задевая кутикулу.

Не пренебрегайте народными рецептами. Маска из масла оливы и лимонного сока укрепит ваши ногти и придаст им блеск.

Помните, что красивые ногти — это результат регулярного и правильного ухода. Следуйте нашим рекомендациям, и ваши ногти будут сиять здоровьем и красотой.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

