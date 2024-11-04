Ультразвуковая чистка: избавляемся от чёрных точек и придаём коже сияние

Ультразвуковая чистка лица — популярная процедура, которая обещает глубокое очищение пор, удаление чёрных точек, излишков кожного сала и ороговевших клеток. Но как работает эта технология и действительно ли она так эффективна? Давайте разберёмся!
Ультразвуковая чистка использует высокочастотные звуковые волны, которые создают микровибрации. Эти вибрации воздействуют на кожу, вызывая следующие эффекты:
Перед процедурой необходимо тщательно очистить кожу от косметики и грязи.
На кожу нанести специальный гель, который улучшает скольжение ультразвуковой лопатки.
Провести ультразвуковой лопаткой по коже лица, очищая поры и отшелушивая ороговевшие клетки.
В процессе чистки может использоваться ультразвуковой массаж, который стимулирует кровообращение и улучшает тонус кожи.
После чистки кожу протереть тонизирующим лосьоном и наносят увлажняющий крем.
Для поддержания эффекта от ультразвуковой чистки рекомендуется проводить процедуру 1-2 раза в месяц.
Ультразвуковая чистка лица — это эффективная и безопасная процедура, которая поможет вам добиться красивой и здоровой кожи. Следуйте нашим рекомендациям, и ваша кожа будет сиять.
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