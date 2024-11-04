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Ультразвуковая чистка: избавляемся от чёрных точек и придаём коже сияние

2:39
Моя семья » Красота и стиль

Ультразвуковая чистка лица — популярная процедура, которая обещает глубокое очищение пор, удаление чёрных точек, излишков кожного сала и ороговевших клеток. Но как работает эта технология и действительно ли она так эффективна? Давайте разберёмся!

Ультразвуковая чистка: избавляемся от чёрных точек и придаём коже сияние
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Как работает ультразвуковая чистка?

Ультразвуковая чистка использует высокочастотные звуковые волны, которые создают микровибрации. Эти вибрации воздействуют на кожу, вызывая следующие эффекты:

  • Очищение пор. Вибрации разрыхляют кожное сало и грязь в порах, делая их более доступными для удаления.
  • Отшелушивание. Ультразвук помогает отшелушить ороговевшие клетки, что делает кожу более гладкой и сияющей.
  • Улучшение кровообращения. Микровибрации стимулируют кровообращение в коже, что способствует ее омоложению и улучшению тона.

Преимущества ультразвуковой чистки

  • Безопасность. Процедура относительно безопасна и не требует использования абразивных средств.
  • Эффективность. Ультразвуковая чистка действительно эффективна в удалении чёрных точек, излишков кожного сала и ороговевших клеток.
  • Мягкое воздействие. Процедура не травмирует кожу и не оставляет следов раздражения.
  • Комплексный эффект. Ультразвуковая чистка очищает кожу, улучшает ее тонус и стимулирует кровообращение.

Инструкция:

1. Подготовка

Перед процедурой необходимо тщательно очистить кожу от косметики и грязи.

2. Нанесение геля

На кожу нанести специальный гель, который улучшает скольжение ультразвуковой лопатки.

3. Процедура

Провести ультразвуковой лопаткой по коже лица, очищая поры и отшелушивая ороговевшие клетки.

4. Массаж

В процессе чистки может использоваться ультразвуковой массаж, который стимулирует кровообращение и улучшает тонус кожи.

5. Завершение

После чистки кожу протереть тонизирующим лосьоном и наносят увлажняющий крем.

6. Регулярность

Для поддержания эффекта от ультразвуковой чистки рекомендуется проводить процедуру 1-2 раза в месяц.

Ультразвуковая чистка лица — это эффективная и безопасная процедура, которая поможет вам добиться красивой и здоровой кожи. Следуйте нашим рекомендациям, и ваша кожа будет сиять.

Уточнения

По́ры — у человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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