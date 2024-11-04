Секреты молодости: типы старения и подходящие для них косметические процедуры

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Старение — естественный процесс, который происходит у каждого человека по-своему. Усталый тип старения считается наиболее благоприятным, так как коррекция внешности проходит относительно легко. Кожа этого типа хорошо реагирует на уходовые процедуры, и после них можно увидеть заметные улучшения. Однако даже при этом типе старения необходимо регулярно ухаживать за кожей и проводить профилактические мероприятия для поддержания её здорового вида.

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Выбор процедур для разных типов старения зависит от индивидуальных особенностей кожи и должен быть определён специалистом.

При усталом типе старения рекомендуются такие процедуры, как биоревитализация, Regenera Activa, ботулинотерапия, фотоомоложение, массажи и пилинги. Они помогают восстановить увлажнённость и упругость кожи. Для мелкоморщинистого типа эффективны биоармирование, биоревитализация, контурная пластика и ботулинотерапия. Они разглаживают мелкие морщины и восстанавливают объём. При деформационном типе лучше использовать аппаратные методики, такие как SMAS-лифтинг, микроигольчатый и монополярный RF. Они корректируют овал лица и уменьшают отёчность. Для мышечного типа оптимальными являются объёмное моделирование, контурная пластика, необлятивные лазерные шлифовки (Resur FX) и ботулинотерапия. Эти методы снижают активность мимических мышц и разглаживают морщины.

Уточнения

Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.



Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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