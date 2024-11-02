Угги возвращаются: почему они снова в моде этой зимой

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С приходом холодного ноября настало время обновить зимний гардероб, особенно с акцентом на уютную обувь, и угги остаются основным элементом моды. Эти сапоги из овчины, хотя и подвергаются критике со стороны мужчин за свою непривлекательность, на самом деле предлагают непревзойденный комфорт. Женщины, в свою очередь, продолжают выбирать их как практичный и стильный вариант. В 2024 году в моде остаются несколько стилей угг.

Фото: freepik.com by teksomolika, PDM

Классические угги с теплой овчинной подкладкой остаются универсальными, подходя для любого образа — от вечернего платья до джинсов. Мини-сапоги, благодаря своей компактности, идеально подходят для мягких зимних дней и могут быть стильным акцентом в образе. Не забывайте о сапогах на платформе, которые добавляют высоту и яркость любому наряду, при этом обеспечивая тепло.

Угги становятся не просто обувью, а важным элементом стиля, который можно комбинировать с различными нарядами, подчеркивая индивидуальность.

Уточнения

У́гги (ugg boots, uggs, в английском языке читается [ʌgz], «агз») — обувь, изготовленная из овчины ворсом внутрь и гладкой поверхностью наружу, с синтетической или резиновой подошвой.



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