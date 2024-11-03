Зимние секреты: как защитить волосы от холода по совету стилиста

0:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В холодное время года ношение шапок не только не вредит волосам, но и, напротив, защищает их, утверждает топ-стилист Игорь Калмыков. По его словам, особенно важно защищать волосы при температуре ниже -7 °C, так как холод приводит к потере влаги и повышенной сухости, что может вызывать ломкость и повреждение волос.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Он подчеркивает, что использование масел и других средств для ухода за волосами имеет смысл, однако важно учитывать погодные условия. Игорь также отмечает, что народные рецепты по уходу за волосами могут быть эффективными, но только при правильном подходе.

Рекомендуется предварительно консультироваться с профессионалами, такими как парикмахеры или трихологи, чтобы выбрать оптимальные средства и методы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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