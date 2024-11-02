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Зимние прически: как сохранить стиль под шапкой

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Зимой многие сталкиваются с проблемой сохранения аккуратной прически под головными уборами. Шапки могут испортить волосы, делая их ломкими и безжизненными. Однако существуют стильные стрижки, которые помогут избежать этой неприятности и выглядеть прекрасно даже после снятия шапки. Каре — один из лучших вариантов: оно может быть с челкой или удлиненным, а для свежести прически достаточно просто расправить волосы пальцами.

Зимние прически: как сохранить стиль под шапкой
Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Стилисты также рекомендуют альтернативы в виде беретов и тюрбанов, которые не так сильно прижимают волосы. Удлиненное каре можно собрать в низкий пучок, оставив несколько прядей у лица, что придаст образу легкость. Прямой срез подходит для послушных волос, так как они сохраняют форму даже под объемными головными уборами.

Стрижка пикси, создающая игривый образ, также хорошо держится под шапкой, особенно с фиксацией лака. Боб, особенно на прямых волосах, не теряет своей формы, а волнистые локоны отлично смотрятся даже без укладки. Если вам хочется добавить текстуры, легкие локоны можно сделать только на кончиках, а затем просто встряхнуть волосы после снятия головного убора.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

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