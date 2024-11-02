Как сохранить кожу увлажненной зимой: советы дерматолога

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Зимой кожа нуждается в особом уходе, и многие из нас ищут лучшие средства для ее очищения и питания. Однако мало кто тщательно выбирает эти средства, чаще всего ориентируясь на советы друзей или отзывы в интернете. Чтобы не навредить коже в холодный сезон, мы собрали топ средств, от которых стоит отказаться зимой, вместе с Натальей Михайловой, к. м. н., врачом-дерматовенерологом.

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Одним из средств, которое может навредить коже зимой, является скраб на основе косточек. Отшелушивание кожи полезно для ее обновления, но в зимний период, когда кожа уже подвергается воздействию холода и ветра, использовать скрабы на основе косточек может быть опасно. Косточки могут травмировать поверхность кожи, что может привести к инфекции и ухудшению состояния кожи.

Также стоит отказаться от лосьонов со спиртом зимой. Спирт пересушивает кожу и разрушает ее защитный слой, что может привести к еще большему обезвоживанию кожи и снижению ее иммунитета. Даже если у вас жирная кожа и вы использовали спиртовой лосьон летом, зимой от него лучше отказаться, чтобы не усугубить проблемы с кожей.

Легкие увлажняющие гели тоже не подходят для зимнего ухода за кожей. Зимой кожа нуждается в более интенсивном увлажнении, и легкие гели не смогут справиться с этой задачей. Лучше использовать более плотные увлажняющие средства, которые защитят кожу от холода и ветра и помогут сохранить влагу.

Термальная вода может показаться хорошим выбором для зимнего ухода за кожей, но на самом деле она неэффективна. Минералы в термальной воде испаряются с поверхности кожи, что может привести к еще большему обезвоживанию. Вместо этого лучше использовать другие компоненты, которые помогут удерживать влагу в коже.

Наконец, матирующие средства могут быть опасны для кожи зимой. Хотя они могут уменьшить выработку кожного сала, они также могут пересушивать кожу, если не использовать увлажняющие средства. Это может привести к обезвоживанию и пересушиванию кожи, когда она уже подвергается воздействию холода и ветра.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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