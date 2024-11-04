Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За последний год число россиян — любителей активного отдыха — выросло в два раза
Проехать все круги ада: получение водительского удостоверения по-австралийски
Ароматный тыквенный пирог: благодаря творогу в тесте и начинке получается очень нежным
Яркие акценты в интерьере: преображаем скучную комнату
Россиянин погиб на Бали, приняв смертельный вызов в бассейне
Эмир Кустурица снимет свою версию романа Достоевского Преступление и наказание
Ролан Быков в юности зарабатывал на жизнь предсказаниями, которые сбывались
Как сохранить капусту до весны: лучшие советы и секреты
Диетолог развеял миф о пользе зелёного чая для сжигания жира

Горячая укладка без вреда: выбираем качественную термозащиту для волос

2:31
Моя семья » Красота и стиль

Современные средства для укладки волос, такие как фены, плойки и утюжки, позволяют создавать невероятные прически. Однако, высокое тепловое воздействие может нанести серьезный вред волосам, делая их сухими, ломкими и тусклыми.

Горячая укладка без вреда: выбираем качественную термозащиту для волос
Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Чтобы защитить волосы от негативного воздействия высоких температур, необходима качественная термозащита.

1. Определите свой тип волос

  • Для тонких и поврежденных волос выбирайте термозащиту с увлажняющими компонентами, например, гиалуроновой кислотой, пантенолом или кератином.
  • Для густых и жирных волос подходит легкая термозащита с маслом авокадо или жожоба, которые не перегружают волосы.
  • Для окрашенных волос важно использовать термозащиту, содержащую пигменты, чтобы сохранить яркость цвета.

2. Обратите внимание на состав

  • Силоксаны. Создают невидимый барьер на волосах, защищая их от тепла.
  • Кератин. Восстанавливает структуру волос, делая их более прочными и блестящими.
  • Аминокислоты. Увлажняют и питают волосы.
  • УФ-фильтры. Защищают волосы от вредного воздействия солнечных лучей.

3. Обратите внимание на уровень защиты

  • Средняя защита. Обычно имеет уровень защиты до 180 градусов. Подходит для регулярного использования фена.
  • Высокая защита. Защищает волосы от температур до 230 градусов. Подходит для использования плоек и утюжков.

4. Подберите нужную консистенцию

  • Спрей. Удобен в использовании, быстро впитывается, не перегружает волосы.
  • Крем. Обеспечивает более глубокое увлажнение и питание волос.
  • Масло. Придает волосам блеск и мягкость.

5. Тестируйте средство

  • Нанесите немного термозащиты на небольшую прядь волос и просушите ее феном. Оцените результат: волосы должны быть мягкими, блестящими и не перегруженными.
  • Используйте термозащиту всегда перед использованием тепловых приборов. Не перегружайте волосы слишком большим количеством термозащиты.

Правильно подобранная термозащита — это залог здоровья и красоты ваших волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Авто
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше Аудио 
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков
Военные новости
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков Аудио 
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Авто
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Броневик Спартак. Новое поколение российской бронетехники Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Последние материалы
Проехать все круги ада: получение водительского удостоверения по-австралийски
Ароматный тыквенный пирог: благодаря творогу в тесте и начинке получается очень нежным
Яркие акценты в интерьере: преображаем скучную комнату
Россиянин погиб на Бали, приняв смертельный вызов в бассейне
Эмир Кустурица снимет свою версию романа Достоевского Преступление и наказание
Ролан Быков в юности зарабатывал на жизнь предсказаниями, которые сбывались
Как сохранить капусту до весны: лучшие советы и секреты
Диетолог развеял миф о пользе зелёного чая для сжигания жира
На выход: россиянина депортировали из Турции за фото в метро
В России может появиться лотерея для новорождённых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.