Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента

Эта маска является отличным средством для сухих и поврежденных волос. Регулярное использование оливкового масла обеспечит густоту ваших волос. Мед действует как отличный натуральный кондиционер, и он мгновенно делает ваши волосы мягкими, гладкими и блестящими.
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
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Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.