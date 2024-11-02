Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эта маска является отличным средством для сухих и поврежденных волос. Регулярное использование оливкового масла обеспечит густоту ваших волос. Мед действует как отличный натуральный кондиционер, и он мгновенно делает ваши волосы мягкими, гладкими и блестящими.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

Что вам понадобится

Одно яйцо. Оливковое масло. Чистая миска.

Этапы приготовления

Разбейте яйцо и уберите желток. Добавьте одну столовую ложку меда и три-четыре столовые ложки оливкового масла и хорошо перемешайте. Нанесите пасту на волосы и разгладьте волосы от корней до кончиков. Оставьте маску на волосах примерно на двадцать минут, а затем смойте теплой водой. Используйте мягкий шампунь и кондиционер для мытья головы. Не заворачивайте волосы в полотенце. Отожмите лишнюю воду и дайте им высохнуть на воздухе естественным образом.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.



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