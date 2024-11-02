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Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента

1:00
Моя семья » Красота и стиль

Эта маска является отличным средством для сухих и поврежденных волос. Регулярное использование оливкового масла обеспечит густоту ваших волос. Мед действует как отличный натуральный кондиционер, и он мгновенно делает ваши волосы мягкими, гладкими и блестящими. 

Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

Что вам понадобится

  1. Одно яйцо.
  2. Оливковое масло.
  3. Чистая миска.

Этапы приготовления

  1. Разбейте яйцо и уберите желток.
  2. Добавьте одну столовую ложку меда и три-четыре столовые ложки оливкового масла и хорошо перемешайте.
  3. Нанесите пасту на волосы и разгладьте волосы от корней до кончиков.
  4. Оставьте маску на волосах примерно на двадцать минут, а затем смойте теплой водой. Используйте мягкий шампунь и кондиционер для мытья головы.
  5. Не заворачивайте волосы в полотенце. Отожмите лишнюю воду и дайте им высохнуть на воздухе естественным образом.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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