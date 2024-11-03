Секреты идеального ухода: как не ошибиться с кожей вокруг глаз

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Уход за кожей вокруг глаз требует особого внимания, но многие из нас делают распространённые ошибки, которые могут привести к нежелательным последствиям, таким как морщины и отёки. Елена Максименко, дерматолог и косметолог, делится основными правилами ухода за этой деликатной зоной. Прежде всего, важно правильно наносить увлажняющее средство. Неправильное количество может привести к утяжелению кожи и образованию мешков под глазами. Оптимально использовать тонкий слой крема за 20-30 минут до сна или перед макияжем, чтобы он успел впитаться.

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Также не стоит использовать гидрофильное масло для удаления макияжа, так как оно может растягивать нежную кожу. Вместо этого лучше применять специализированные двухфазные очищающие средства. Наносить крем на подвижное веко тоже не рекомендуется, так как это может вызвать аллергические реакции и отёки. И, наконец, патчи для глаз нужно использовать строго по инструкции: их следует накладывать на очищенную кожу и не держать дольше рекомендованного времени. Следуя этим простым советам, можно значительно улучшить состояние кожи вокруг глаз и избежать преждевременного старения.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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