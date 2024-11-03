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Ароматы, которые согревают: как пряности влияют на наше настроение

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Пряности, используемые в ритуальных обрядах, богослужениях и кулинарии, издавна помогали людям справляться со стрессом и тревогами благодаря своим уникальным запахам. Современные исследования подтверждают, что многие из этих веществ, как пиперин из черного перца, способствуют выработке "гормонов счастья", а ванилин и эвгенол, содержащиеся в мускатном орехе и корице, обладают успокаивающими свойствами. В парфюмерии ароматы с пряностями могут варьироваться от смелых и насыщенных до легких и ненавязчивых.

Ароматы, которые согревают: как пряности влияют на наше настроение
Фото: Freepik by freepik, PDM

С приходом холодов такие композиции становятся особенно популярными, ведь они идеально сочетаются с теплой одеждой из шерсти и кашемира, создавая уютный кокон для своего носителя.

Примеры таких парфюмов включают Un Рoivre с черным и розовым перцем, Inconfessable с мускатным орехом и кориандром, а также Kolonaki с кардамоном и кумином. Эти ароматы не только придают глубину и характер, но и помогают создавать атмосферу тепла и уюта в холодное время года.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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