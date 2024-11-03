Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какой гуляш на вкус: узнайте, почему его любят по всему миру
Как снизить мощность двигателя и уменьшить налог на авто: советы ГАИ
Никита Михалков раскритиковал возвращение Владимира Познера на Первый канал
Российскому актёру Юре Борисову предрекли номинацию на престижной кинопремии
Как продать машину быстро и выгодно: полезные советы
Виктор Дробыш высказался о зачитавшей рэп Ларисе Долиной: мне её стало так жалко!
Чем полезно безлактозное масло и как его правильно употреблять
Укусы чёрных мошек у собак: симптомы и методы лечения
Экономист Балынин: отказ от доллара — 100% выгода для России

Как сохранить губы мягкими в холодное время года: пять секретов осеннего ухода

1:16
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением осени наши губы сталкиваются с множеством вызовов: холодный ветер, перепады температур и сухой воздух в помещениях способствуют их высыханию и повреждениям. Чтобы сохранить губы здоровыми и привлекательными в этот период, стоит придерживаться ряда простых, но эффективных советов. Важно регулярно отшелушивать губы, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи, улучшая впитываемость питательных средств. Достаточно делать это дважды в неделю, используя натуральные скрабы.

Как сохранить губы мягкими в холодное время года: пять секретов осеннего ухода
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0

Ежедневное увлажнение — еще один ключевой момент. Лучше выбирать бальзамы с натуральными увлажняющими компонентами и избегать минеральных масел. Не стоит забывать и о защите от ультрафиолетовых лучей, даже осенью, поэтому стоит использовать бальзамы с SPF. Правильное питание также играет важную роль: витамины E и C, а также жирные кислоты помогут поддерживать здоровье губ изнутри.

Наконец, физическая защита от ветра, например, с помощью шарфа или воротника, поможет избежать высыхания. Уделяя внимание этим аспектам, можно сохранить губы мягкими и привлекательными в осенний период.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Садоводство, цветоводство
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой Аудио 
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Садоводство, цветоводство
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
Последние материалы
Какой гуляш на вкус: узнайте, почему его любят по всему миру
Как снизить мощность двигателя и уменьшить налог на авто: советы ГАИ
Никита Михалков раскритиковал возвращение Владимира Познера на Первый канал
Российскому актёру Юре Борисову предрекли номинацию на престижной кинопремии
Как продать машину быстро и выгодно: полезные советы
Виктор Дробыш высказался о зачитавшей рэп Ларисе Долиной: мне её стало так жалко!
Чем полезно безлактозное масло и как его правильно употреблять
Укусы чёрных мошек у собак: симптомы и методы лечения
Экономист Балынин: отказ от доллара — 100% выгода для России
Как сохранить губы мягкими в холодное время года: пять секретов осеннего ухода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.