Как избежать проблем с ногами зимой: советы от эксперта

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Педикюр — важная часть ухода за ногами, однако в холодное время года подход к нему может меняться. Нейл-мастер Светлана Логинова делится своими наблюдениями о том, как правильно заботиться о ступнях, особенно в зимний период.

Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

Многие считают, что покрытие ногтей гель-лаком обязательно, но это не всегда оправдано. Если вы большую часть времени проводите в закрытой обуви, лучше отказаться от гелевого покрытия. Оно может привести к проблемам, таким как онихолизис — отслоение ногтя от ногтевого ложа, что потребует вмешательства специалиста. Педикюр без покрытия позволяет избежать нежелательных последствий и не теряет своей функции, ведь в закрытой обуви цветное покрытие остается незаметным.

Кроме того, педикюр требует больше времени, чем маникюр, и выполнение дополнительных процедур с гелем может увеличить общую длительность сеанса. Светлана рекомендует обратить внимание на гигиенический педикюр, который, безусловно, будет полезен даже в холодное время. Сэкономив на покрытии, вы сможете сэкономить и время, что позволит вам провести его с большей пользой.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.



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