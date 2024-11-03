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Как избежать лишнего веса после 40: советы диетологов

1:23
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После 40 лет в организме происходят серьезные изменения, которые влияют на обмен веществ и здоровье в целом. В этом возрасте важно скорректировать рацион, чтобы избежать набора лишнего веса и поддерживать нормальное состояние. Специалисты рекомендуют включать в питание цельнозерновые продукты, такие как гречка, овсянка и киноа. Эти продукты не только насыщают, но и помогают контролировать чувство голода, что снижает вероятность вредных перекусов.

Как избежать лишнего веса после 40: советы диетологов
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ANamaste45.jpg by RelaxingMusic

Также следует обратить внимание на потребление белков, поскольку после 40 лет уменьшается выработка коллагена, и организму требуется больше белка для поддержания функций. Включение в рацион греческих йогуртов, морепродуктов, курицы и орехов поможет достичь желаемых результатов, однако важно следить за размерами порций и калорийностью пищи.

Нельзя забывать о том, что "пустая" еда, такая как фастфуд и нездоровые перекусы, может оказать негативное влияние на фигуру. Даже фрукты, которые считаются полезными, стоит употреблять с осторожностью, так как они могут способствовать повышению уровня сахара в крови. Подводя итог, важно помнить, что правильное питание после 40 лет — это ключ к поддержанию здоровья и хорошей физической формы.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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