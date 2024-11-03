Кортизол и стройность: как стресс влияет на вес

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Некоторые люди могут похвастаться стройной фигурой, не задумываясь о калориях, однако у такого внешнего благополучия могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем. Одной из основных причин, по которой вес не увеличивается, является повышенный уровень кортизола — гормона стресса. Постоянный стресс может держать этот уровень на критической отметке, что не только не дает набрать вес, но также вызывает психологический дискомфорт, особенно при недостатке веса.

Фото: Freepik by marymarkevich, PDM

Кроме того, проблемы с щитовидной железой также могут стать причиной невозможности набрать вес. У людей с активным образом жизни часто наблюдается катаболизм, когда энергия расходуется быстрее, чем поступает. Это может привести к тому, что, несмотря на большие калорийные порции, вес не изменяется.

Также стоит отметить, что повышенный уровень адреналина, свойственный активным людям, может повлиять на метаболизм. В таких случаях организм может обрабатывать калории быстрее, чем они поступают, однако это состояние связано с повышенной раздражительностью и бессонницей, что может стать серьезным бременем для здоровья. Важно осознавать, что внешний вид не всегда отражает внутреннее состояние здоровья, и стоит обращать внимание на сигналы своего организма.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — это гормон, который образуется в коре надпочечников.



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