Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние ленивые вареники, которые легко приготовить
Homo sapiens постарел на 30 тысяч лет
Как правильно укрыть растения на зиму: лучшие подручные материалы
Наши расходы в Германии должны значительно снизиться: Volkswagen ищет способы выжить в кризис
Учёные развеяли миф о бесчеловечной жестокости викингов
Как не навредить своему коту: избегайте этих ошибок
Минимализм в интерьере: избавляемся от лишних вещей
Как выполнять горизонтальные подтягивания?
Стоматолог в Новороссийске испортил зубы пациентам

Кортизол и стройность: как стресс влияет на вес

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Некоторые люди могут похвастаться стройной фигурой, не задумываясь о калориях, однако у такого внешнего благополучия могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем. Одной из основных причин, по которой вес не увеличивается, является повышенный уровень кортизола — гормона стресса. Постоянный стресс может держать этот уровень на критической отметке, что не только не дает набрать вес, но также вызывает психологический дискомфорт, особенно при недостатке веса.

Кортизол и стройность: как стресс влияет на вес
Фото: Freepik by marymarkevich, PDM

Кроме того, проблемы с щитовидной железой также могут стать причиной невозможности набрать вес. У людей с активным образом жизни часто наблюдается катаболизм, когда энергия расходуется быстрее, чем поступает. Это может привести к тому, что, несмотря на большие калорийные порции, вес не изменяется.

Также стоит отметить, что повышенный уровень адреналина, свойственный активным людям, может повлиять на метаболизм. В таких случаях организм может обрабатывать калории быстрее, чем они поступают, однако это состояние связано с повышенной раздражительностью и бессонницей, что может стать серьезным бременем для здоровья. Важно осознавать, что внешний вид не всегда отражает внутреннее состояние здоровья, и стоит обращать внимание на сигналы своего организма.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — это гормон, который образуется в коре надпочечников. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Домашние животные
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья? Аудио 
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
ВПК
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Аудио 
Эти цветы в доме могут принести финансовую удачу и счастье
Садоводство, цветоводство
Эти цветы в доме могут принести финансовую удачу и счастье Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова

Ржавчина "съедает" кузов Geely Emgrand X7 уже через год, Opel Astra и Nissan Almera ржавеют чуть позже, но тоже быстро.

Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Истребитель Су-57. Таинственный русский незнакомец пятого поколения Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Последние материалы
Мука или манка для драников: что выбрать для идеального вкуса
Секреты зимовки туи: как защитить её от холода и снега
Удивительные причины появления кругов под глазами: что мы не знали
Названа группа крови, защищающая обладателей от серьезных заболеваний
Автомобили, которые покупают сразу: узнайте, что востребовано
Осень или весна: когда посадить дерево, чтобы оно быстро прижилось
Бобовые вместо мяса: когда растительный белок полезен, а когда — нет
Допустимый объём вылова креветок может увеличиться в 2025 году
В отелях Турции отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов
"Заболеть" станет сложнее? Минздрав хочет изменить порядок оформления больничных.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.