Стресс и лишний вес: как управлять эмоциями для снижения веса

Чтобы сбросить вес, нужно понимать, что привычные ошибки могут сильно тормозить этот процесс. Первой и самой распространенной проблемой является пропуск завтрака. Многие думают, что отказавшись от первой еды, они уменьшат суточное количество калорий. На самом деле, это приводит к тому, что организм начинает запасать калории, и в итоге вы съедаете больше на обед.
Следующая ошибка — неспособность контролировать порции. Даже если вы время от времени позволяете себе что-то вредное, частые срывы могут свести на нет все усилия. Также постоянный стресс и выработка кортизола значительно усложняют процесс похудения, так как кортизол способствует накоплению жира.
Наконец, чрезмерное увлечение диетами может быть не менее опасным. Ограничительные диеты могут привести к дефициту питательных веществ и замедлению обмена веществ, что, в конечном итоге, препятствует снижению веса. Чтобы добиться успеха, важно не только правильно питаться и тренироваться, но и уделять внимание своему психоэмоциональному состоянию.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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