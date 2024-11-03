Фейс-упражнения: секрет идеальных скул без хирурга

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Острые скулы являются мечтой многих женщин, и для достижения этого эффекта не обязательно обращаться к пластическим хирургам. Существуют эффективные фейс-упражнения, которые помогут улучшить контуры лица. Однако перед началом занятий важно помнить о наличии имплантатов или филлеров — в этом случае рекомендуется проконсультироваться с косметологом.

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Одним из наиболее популярных упражнений является "восьмерочка". Для его выполнения нужно взять в рот карандаш или ручку и рисовать в воздухе восьмерку. Важно делать это энергично, удерживая мышцы лица в напряжении. Рекомендуется повторять упражнение около десяти раз. Другой метод для подтяжки щек заключается в выдвижении подбородка вперед, захвате нижней губой верхней и попытке улыбнуться, при этом язык упирается в небо, а голова слегка запрокидывается. Держите эту позу десять секунд.

Простое упражнение для подтягивания скул включает упор указательными пальцами под скулами с попыткой поднять щечные мышцы вверх, при этом губы образуют букву "О". Повторите это 3-4 раза, чтобы достичь заметного результата. Регулярное выполнение этих простых упражнений позволит улучшить внешний вид, подтянуть контуры и сделать лицо более выразительным.

Уточнения

Скуловая кость (лат. os zygomaticum) — парная кость лицевого черепа.



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