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Удивительные причины появления кругов под глазами: что мы не знали

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Моя семья » Красота и стиль

Темные круги под глазами — это не только результат недосыпа и стресса. Специалисты выделяют несколько неожиданных причин их появления, о которых стоит знать.

Удивительные причины появления кругов под глазами: что мы не знали
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Во-первых, причиной может быть слишком тонкая кожа вокруг глаз. Она требует бережного ухода, и агрессивные методы очищения могут только усугубить ситуацию. Не забывайте, что многие обычные средства для снятия макияжа не подходят для такой чувствительной зоны. Также стоит учесть, что курение негативно сказывается на состоянии кожи.

Никотин приводит к ухудшению кровообращения, что может спровоцировать появление сосудистых сеточек и темных кругов. Поэтому, чтобы улучшить внешний вид, следует не только корректировать образ жизни, но и подобрать правильные средства ухода, учитывающие особенности кожи вокруг глаз.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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