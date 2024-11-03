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Откройте секреты ухода: меньше значит больше

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Ежедневный уход за кожей и волосами становится обязательным ритуалом для многих городских жительниц. Однако использование популярных средств не всегда приносит желаемый эффект, а иногда может даже навредить. Обсуждая эту тему с косметологом, мы составили список продуктов, которые лучше применять не чаще нескольких раз в неделю.

Откройте секреты ухода: меньше значит больше
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Первым в списке идет скраб. Его используют для очищения кожи, но косметологи рекомендуют перейти на более мягкие домашние пилинги, а для тела скраб применять максимум дважды в неделю, чтобы избежать повреждения кожи. Сухой шампунь — отличное временное решение для волос, но не стоит заменять им обычный шампунь, так как он не очищает волосы и может привести к их утяжелению и пересушиванию кожи головы. Глиняные маски подходят для проблемной кожи, но их тоже не следует использовать слишком часто — максимум три раза в неделю, чтобы избежать пересушивания. Тоники на спиртовой основе вызывают споры среди специалистов; многие из них могут навредить коже, если их использовать ежедневно. Вместо этого лучше выбирать тоники с увлажняющими компонентами.

Правильное применение этих средств поможет сохранить здоровье кожи и волос, не подвергая их лишнему стрессу.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

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