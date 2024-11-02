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Как коллаген влияет на молодость кожи: советы от эксперта

1:15
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Качество кожи у женщин начинает меняться с возрастом, особенно после 25 лет, когда снижается выработка коллагена — ключевого белка, необходимого для поддержания упругости и здоровья кожи. Как поясняет косметолог Ирина Еременко, недостаток коллагена негативно сказывается не только на состоянии кожи, но и на суставном здоровье, что может проявляться в хрусте. Основные причины снижения коллагена связаны со старением, гормональными изменениями и обменом веществ. Серьёзные заболевания, такие как сахарный диабет, также могут способствовать его дефициту.

Как коллаген влияет на молодость кожи: советы от эксперта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для восстановления уровня коллагена важно обратить внимание на рацион питания. Включение в меню морепродуктов, желе, цитрусовых и других продуктов, богатых витаминами, может значительно улучшить ситуацию. Также стоит рассмотреть возможность консультации с косметологом для добавления коллагенового комплекса. Эффективные методы для увеличения синтеза коллагена включают биоревитализацию, контурную пластику, плазмотерапию и различные виды лифтинга, которые стимулируют обновление кожи и выработку коллагена.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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