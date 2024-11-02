Как выбрать идеальный аромат: парфюмерная или туалетная вода

Выбор между парфюмерной и туалетной водой может показаться сложным из-за разнообразия ароматов на полках магазинов. Эксперт в области парфюмерии, Наталья Насонова, поясняет основные отличия. Парфюмерная вода (Eau de Parfum) содержит 15-20% ароматических веществ, что обеспечивает насыщенный и стойкий запах на 8-10 часов. В отличие от нее, туалетная вода (Eau de Toilette) имеет концентрацию 5-15%, создавая более легкий аромат, который держится 3-5 часов. Такой выбор идеально подходит для офисов или повседневного использования.

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Ценовой фактор также важен: парфюмерная вода стоит дороже из-за более высокой концентрации компонентов. Туалетная вода же является экономичным вариантом для тех, кто хочет попробовать новый аромат. При выборе следует учитывать и время суток: парфюмерная вода подходит для вечерних мероприятий и зимы, тогда как туалетная вода — для летних дней и дневного времени. Чтобы ароматы раскрывались максимально полно, их следует наносить на теплые зоны тела, избегая одежды, и правильно хранить в прохладном и темном месте.

Среди советов — обновлять туалетную воду в течение дня и использовать парфюмерную воду один раз перед важным событием, чтобы она сохраняла свою насыщенность.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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