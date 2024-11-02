Запах, который может испортить свидание: каких ароматов стоит избегать

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Запах — это важный аспект индивидуальности, который не только подчёркивает стиль, но и влияет на восприятие окружающими. Правильный выбор аромата так же значим, как чистота волос или аккуратный макияж. Психологи отмечают, что некоторые цветочные ноты, такие как гвоздика и лаванда, могут вызывать негативные эмоции у мужчин. Приторные ароматы могут вызвать не только отвращение, но и головные боли. Слишком насыщенные духи или дешёвая туалетная вода могут искажать запах, делая его неприятным. Кроме того, использование мужских парфюмов женщинами может вызвать ассоциации с предыдущими отношениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, CC BY-SA 3.0

Лучший выбор — это унисекс ароматы с древесными нотами. Мужчины больше всего реагируют на ароматы, знакомые с детства, такие как ягодные и лесные, в то время как восточные ноты могут быть восприняты с настороженностью. Мускус, являющийся естественным феромоном, считается особенно привлекательным, но следует избегать его искусственных аналогов.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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