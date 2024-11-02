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Естественный уход: как правильно использовать дезодоранты

1:01
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Косметолог Ирина Видягина предлагает пересмотреть подход к использованию дезодорантов и средств личной гигиены, чтобы сохранить здоровье кожи и микробиома. Важно избегать постоянного применения антибактериальных продуктов, так как они уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии. Вместо этого рекомендуется использовать натуральные очищающие средства с маслами, которые обеспечивают мягкое очищение и ароматизацию.

Естественный уход: как правильно использовать дезодоранты
Фото: freepik.com by halayalex, PDM

Однако стоит быть осторожным с кокосовым маслом из-за его комедогенности. Эфирные масла, такие как цитрусовые и цветочные, могут стать отличным дополнением к уходу, особенно при добавлении в ванну.

Также Ирина советует начинать утро с стакана воды, что поможет запустить обмен веществ и поддерживать оптимальную температуру тела в течение дня. Вместо агрессивных средств лучше делать акцент на натуральных компонентах, чтобы обеспечить здоровье кожи и приятный аромат.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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