Как выбрать идеальную помаду: советы визажистов

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор идеальной помады — задача не из легких. Часто правильный оттенок может омрачиться низкой стойкостью или нежелательной текстурой. Однако визажисты предлагают несколько универсальных вариантов, которые помогут справиться с этим испытанием. Красная помада, например, остаётся классикой и отлично подходит как для повседневного, так и для вечернего образа. Этот оттенок универсален и идет практически всем. Розовые оттенки также очень популярны, и их лучше иметь в двух вариантах: один для дневного ношения и более яркий для вечера. Насыщенные розовые тона освежают лицо и визуально отбеливают зубы.

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Бордовые оттенки менее распространены, но они могут добавить элегантности образу. Несмотря на мнение, что тёмные цвета подходят не всем, правильный бордовый может подчеркнуть красоту, особенно на смуглой коже. Важно найти свой идеальный оттенок, что может занять время, но результат стоит усилий. В целом, грамотный выбор помады помогает не только завершить образ, но и сделать его более выразительным и привлекательным.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века.



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