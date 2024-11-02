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Эндоскопическая подтяжка лба: молодость с минимальным риском

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Эндоскопическая подтяжка лба — это одна из самых востребованных операций в сфере пластической хирургии, направленная на устранение признаков старения и возвращение лицу молодости. По словам пластического хирурга Александра Вдовина, главным преимуществом этой процедуры является минимальная травматизация. В отличие от традиционных методов, эндоскопическая техника требует лишь нескольких небольших разрезов, что значительно снижает вероятность осложнений и образование шрамов. Восстановление проходит быстрее, и пациенты могут вернуться к обычной жизни всего через пару недель.

Эндоскопическая подтяжка лба: молодость с минимальным риском
Фото: Freepik by freepik, PDM

Однако перед операцией важна тщательная подготовка. Необходимо обсудить все детали с квалифицированным специалистом, сообщить о хронических заболеваниях и пройти необходимые анализы. Операция занимает 2-3 часа, после неё могут появиться легкие отёки и синяки, но они быстро исчезают. Полное заживление занимает несколько месяцев, и результат становится заметным со временем. При этом важно помнить о возможных рисках, таких как инфекция или асимметрия, что подчёркивает необходимость выбора опытного хирурга.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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