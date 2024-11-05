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Избегайте этих оттенков помады: как некоторые цвета могут визуально прибавить вам возраст?

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Некоторые оттенки помады могут визуально добавлять возраст и делать образ более строгим. Понимание таких нюансов поможет избежать ошибок в макияже и подчеркнуть молодость и свежесть лица. Рассмотрим, какие оттенки могут зрительно добавить возраста.

Избегайте этих оттенков помады: как некоторые цвета могут визуально прибавить вам возраст?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Тёмные и насыщенные тона

Глубокие тёмные цвета, такие как тёмно-бордовый, винный и тёмно-коричневый, часто делают образ более зрелым и строгим. Они добавляют чёткости чертам лица, что иногда может подчеркивать возрастные изменения, такие как морщины вокруг губ. Для более лёгкого и свежего образа лучше выбирать менее интенсивные оттенки.

Коричневые и землистые оттенки

Помады с выраженными коричневыми, терракотовыми или землистыми тонами также могут прибавить возраст. Эти оттенки часто ассоциируются с более зрелыми образами, так как их плотная текстура и насыщенность делают черты лица более резкими. Чтобы избежать этого эффекта, стоит выбирать мягкие розоватые или бежевые оттенки, которые будут выглядеть более естественно.

Слишком холодные оттенки

Очень холодные розовые или сиреневые тона могут создавать эффект усталости и придавать лицу излишнюю бледность. Такие оттенки подчеркивают сосудистую сетку на губах и могут сделать цвет лица менее здоровым. Вместо этого выбирайте помады с лёгким тёплым подтоном, которые придадут лицу больше свежести.

Ярко-красный с синим подтоном

Хотя красная помада считается классикой, оттенки с синим подтоном делают акцент на несовершенствах кожи и могут подчеркнуть возраст. Если хотите использовать красный, лучше выбрать более тёплый вариант с оранжевым подтоном.

Экспериментируйте с разными тёплыми и нейтральными тонами, чтобы найти тот, который подчеркнёт вашу естественную красоту и придаст лицу более молодой и сияющий вид.

Уточнения

Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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