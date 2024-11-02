Тени, помада и ресницы: скрытые предпочтения мужчин

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ответ на вопрос о том, какой макияж привлекает мужчин, оказался довольно интересным, хотя и несколько неожиданным. Опрос, проведенный среди представителей сильного пола, показал, что существуют бьюти-тренды, которые они не только не понимают, но и которые могут вызвать у них отторжение. Яркие акцентные тени, ставшие популярными в последние годы, создают у мужчин впечатление инфантильности, что далеко от желаемого образа.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Тёмная помада, хотя и привлекает внимание, вызывает опасения из-за риска смазаться, что может испортить романтическое мгновение. Накладные ресницы также вызывают настороженность: фальшивый вид отвлекает от общения. Кроме того, активный блеск на коже может создать неуместный эффект, особенно при жирной коже.

Таким образом, при выборе макияжа стоит учитывать предпочтения партнера и адаптировать образы под конкретные случаи, стремясь к более естественному и нежному виду.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.