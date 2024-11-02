Тени, помада и ресницы: скрытые предпочтения мужчин

Ответ на вопрос о том, какой макияж привлекает мужчин, оказался довольно интересным, хотя и несколько неожиданным. Опрос, проведенный среди представителей сильного пола, показал, что существуют бьюти-тренды, которые они не только не понимают, но и которые могут вызвать у них отторжение. Яркие акцентные тени, ставшие популярными в последние годы, создают у мужчин впечатление инфантильности, что далеко от желаемого образа.
Тёмная помада, хотя и привлекает внимание, вызывает опасения из-за риска смазаться, что может испортить романтическое мгновение. Накладные ресницы также вызывают настороженность: фальшивый вид отвлекает от общения. Кроме того, активный блеск на коже может создать неуместный эффект, особенно при жирной коже.
Таким образом, при выборе макияжа стоит учитывать предпочтения партнера и адаптировать образы под конкретные случаи, стремясь к более естественному и нежному виду.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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