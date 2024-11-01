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Проверяй свою косметичку: как избежать аллергий и инфекций

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Использование просроченной косметики может стать причиной серьезных проблем для кожи. Визажист Анастасия Моисеева выделила важные моменты, касающиеся срока годности популярных продуктов. Например, тушь для ресниц стоит заменять каждые шесть месяцев, даже если она выглядит нормально, чтобы избежать аллергий и инфекций.

Проверяй свою косметичку: как избежать аллергий и инфекций
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Помады могут храниться около двух лет, но их состояние следует проверять по изменению структуры и реакции кожи. Блески для губ требуют замены каждые четыре месяца, чтобы избежать накопления бактерий. Тональные кремы сложно диагностировать на испорченность, но их следует выбрасывать при появлении слоев и изменений в текстуре.

Пудра может прослужить до двух лет, если не теряет свою текстуру, а косметика для глаз, как карандаши и подводки, нуждается в регулярной замене каждые четыре месяца, чтобы предотвратить заболевания.

Важно регулярно обновлять свою косметичку, чтобы сохранить здоровье кожи и избежать негативных последствий.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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