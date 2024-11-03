Базовые секреты красоты: уход за шеей и декольте

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Уход за областью шеи и декольте требует особого внимания, так как кожа в этих зонах тонкая и чувствительная. Основные правила ухода включают увлажнение, защиту от солнца и правильный домашний уход.

Фото: flickr.com by danabooo, CC BY 2.0

Для комплексного ухода используйте мягкие очищающие средства, кремы с пептидами, аминокислотами и ретинолом, а также солнцезащитные кремы. Регулярно выполняйте увлажняющие процедуры, такие как использование тоника и кремов, и применяйте питательные и укрепляющие маски.

В летний период уделяйте особое внимание защите от фотостарения с помощью сывороток с антиоксидантами, а зимой выбирайте более плотные питательные текстуры.

Если домашний уход не даёт желаемых результатов, обратитесь к косметологу для проведения процедур, таких как лазерные и радиоволновые методики, инъекции гиалуроновой кислоты и ботулинотерапия.

Обладательницам гиперэластичной кожи в области шеи и декольте следует дополнительно стимулировать синтез коллагена с помощью инъекций препаратов Radiesse, Nithya и Aesthefill.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.



Декольте́ (фр. Décolleté, «без воротника») — глубокий вырез в женской одежде, частично открывающий плечи и грудь с эстетическими и эротическими целями.



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