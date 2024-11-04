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Зачем ходить в солярий зимой: четыре главных преимущества

2:01
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С приходом холодного времени года многие из нас начинают скучать по солнечным дням и теплу. Однако посещение солярия в зимний период может принести не только эстетическое удовольствие, но и ряд других полезных эффектов. Давайте рассмотрим основные плюсы посещения солярия в холодные месяцы.

Зачем ходить в солярий зимой: четыре главных преимущества
Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), PDM

Поддержание уровня витамина D

Одним из ключевых преимуществ посещения солярия зимой является возможность поддерживать уровень витамина D в организме. В холодное время года солнечный свет становится дефицитом, что может привести к нехватке этого важного витамина. Витамин D играет большую роль в укреплении иммунной системы, а также в поддержании здоровья костей и зубов. Солярий может помочь восполнить его недостаток.

Улучшение настроения

Холодные и серые зимние дни часто становятся причиной ухудшения настроения и развития сезонной депрессии. Солнечные лучи, даже искусственные, способствуют выработке серотонина — гормона счастья. Регулярные сеансы в солярии могут помочь повысить уровень этого гормона, улучшая общее самочувствие и настроение.

Приятный загар

Посещение солярия — это отличная возможность поддерживать красивый загар даже в самые холодные дни. Искусственный загар поможет вам чувствовать себя более уверенно на вечеринках или в отпуске, даже если за окном снежная метель.

Увлажнение кожи

Холодный воздух часто приводит к сухости кожи. Посещение солярия может помочь увлажнить дерму и сделать её более упругой. Многие современные солярии оснащены специальными увлажняющими лампами, которые не только обеспечивают загар, но и питают кожу необходимой влагой.

Однако важно помнить о разумном подходе к загару и следовать рекомендациям специалистов для безопасного посещения солярия.

Уточнения

Солярий аэросолярий — специально оборудованная открытая площадка для проведения дозированных облучений прямым или рассеянным излучением, полученным от специальных эритемных ультрафиолетовых ламп, в стекло колбы которых вводятся специальные добавки, не пропускающие опасную коротковолновую часть УФ-спектра.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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