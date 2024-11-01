Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычное использование кукурузной муки для сияющей кожи
Как правильно собирать и хранить морковь: советы, которые стоит знать
В ГАИ рассказали, можно ли стоять на островке безопасности
Проверяй свою косметичку: как избежать аллергий и инфекций
Дзюба ответил на оскорбления фанатов
Как расположение ванной влияет на атмосферу в квартире
Тина Канделаки призвала женщин следить за подругой, которая может увести мужа
Уникального морского ящера обнаружили на берегу Волги
Наркотический допинг для немецкой экономики: Хабек критикует зависимость от России и Китая

Проверьте свой шампунь: какие опасные компоненты могут разрушать ваши волосы

1:01
Моя семья » Красота и стиль

В современном мире косметики важно не только выбирать ухаживающие средства по упаковке, но и тщательно изучать их состав. Трихологи предостерегают, что многие ингредиенты могут негативно влиять на здоровье волос и кожи головы. Среди самых опасных компонентов выделяется формальдегид — канцероген, который используется как консервант и может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Его можно встретить в продуктах менее известных брендов, что делает выбор особенно рискованным.

Проверьте свой шампунь: какие опасные компоненты могут разрушать ваши волосы
Фото: flickr.com by gillicious, CC BY-SA 2.0

Другим нежелательным элементом являются силиконы, которые создают иллюзию ухоженности, но на самом деле накапливаются на волосах, утяжеляя их и лишая естественной свежести.

Наконец, хлорид натрия, привычная поваренная соль, может вызывать зуд и сухость, что также является сигналом о необходимости смены продукта. Уделяя внимание составу, вы сможете сохранить здоровье волос и избежать неприятных последствий.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Кошачий язык: названы породы, которые предпочитают общение с людьми
Домашние животные
Кошачий язык: названы породы, которые предпочитают общение с людьми Аудио 
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Авто
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю Аудио 
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Еда и рецепты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора
Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Последние материалы
В ГАИ рассказали, можно ли стоять на островке безопасности
Проверяй свою косметичку: как избежать аллергий и инфекций
Дзюба ответил на оскорбления фанатов
Как расположение ванной влияет на атмосферу в квартире
Тина Канделаки призвала женщин следить за подругой, которая может увести мужа
Уникального морского ящера обнаружили на берегу Волги
Наркотический допинг для немецкой экономики: Хабек критикует зависимость от России и Китая
В популярных средствах от прыщей обнаружили яд, провоцирующий обмороки
Осенняя подготовка почвы: какой раскислитель выбрать и как его внести
Простой ингредиент для нежных котлет: попробуйте добавить крекеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.