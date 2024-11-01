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Тени для век: как избежать распространенных ошибок мейкапа

1:13
Моя семья » Красота и стиль

В повседневном мейкапе тени для век часто остаются в тени, и многие женщины не знают, как правильно их наносить. Визажист Елена Новицкая делится с нами популярными ошибками, которые мешают добиться идеального результата. Во-первых, отсутствие базы под тени — это частая проблема. Она помогает улучшить пигментацию и продлить стойкость макияжа, особенно в условиях дождя.

Тени для век: как избежать распространенных ошибок мейкапа
Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Второй распространенной ошибкой является неправильная техника растушевки: растягивание от центра к внешнему углу глаза может испортить весь эффект. Лучше начинать с внешнего угла и постепенно переходить к внутреннему. Также стоит обратить внимание на выбор оттенков. Многие выбирают тени в тон радужки, что не подчеркивает их красоту. Контрастные цвета, подобранные по специальной палитре, будут более выигрышными.

И наконец, не стоит забывать об очищении: осыпавшиеся тени могут создать "грязный" вид, поэтому важно удалять их с нижнего века, используя влажный спонж и консилер. Эти советы помогут создать более выразительный и стойкий мейкап.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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