Как выбрать идеальную прическу для важного мероприятия

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе прически для важного мероприятия стоит учитывать несколько ключевых аспектов, которые помогут подчеркнуть достоинства вашей внешности. Мастер по прическам Ксения Бохо делится своими рекомендациями. Первым делом следует обратить внимание на форму лица. Например, обладатели овальной формы могут выбирать любую прическу — от гладких до объемных. Для круглого лица лучше избегать слишком гладких укладок, отдавая предпочтение текстурным вариантам. Вытянутое лицо требует более сдержанных решений, избегая пышных и высоких причесок, которые могут визуально удлинить черты.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Ксения также подчеркивает важность сочетания прически с нарядом. Если вы выбираете пышное платье, стоит сделать прическу более сдержанной, чтобы не создать излишне громоздкий образ. Для однотонного наряда можно добавить аксессуары — блестящие гели, стразы или интересные заколки, чтобы сделать образ более выразительным. Важно помнить о балансе: если прическа объемная, аксессуары не должны быть слишком крупными.

Наконец, стоит учитывать текстуру волос. Поврежденные волосы более послушны для укладки, тогда как прямые и здоровые требуют больше усилий. Ксения рекомендует выбирать стиль, исходя из состояния волос, чтобы укладка держалась как можно дольше.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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