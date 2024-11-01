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Создайте неземной образ: актуальные тренды маникюра в космическом стиле

1:43
Моя семья » Красота и стиль

В мире маникюра всегда есть место для экспериментов, и космические мотивы остаются одними из самых вдохновляющих трендов. Мастер маникюра Анастасия Захарова делится идеями для создания галактического дизайна, который не только радует глаз, но и позволяет проявить творческий подход. Например, классический галактический маникюр с переливами от глубокого фиолетового к черному создает ощущение безграничного космоса. Используя технику градиента и добавляя золотые и серебряные точки, можно создать эффект мерцающих звезд.

Создайте неземной образ: актуальные тренды маникюра в космическом стиле
Фото: flickr.com by Courtney Rhodes, CC BY 2.0

Для поклонников минимализма подходит дизайн с фазами луны. Нежные узоры или отдельные ногти с лунными дисками, обрамленные золотой окантовкой, придают изысканность. Также популярны маникюры с созвездиями, которые можно персонализировать, изображая любимые знаки зодиака. Эффект космической дымки достигается за счет растушевки ярких пигментов, создающих магическую атмосферу, словно вы заглянули в сердце Вселенной.

Звездные вспышки, созданные с помощью голографических лаков, впечатляют своими переливами, в то время как невидимые галактики с прозрачной базой и пастельными оттенками смотрятся утонченно. Если вы не готовы к полному космическому погружению, можно ограничиться акцентами: серебряные звездочки на черном фоне или пастельные оттенки с золотыми кометами добавят нотку загадки в повседневный образ. Такие маникюры позволяют каждому выразить индивидуальность и продемонстрировать свой стиль, погружая в атмосферу космоса и красоты.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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